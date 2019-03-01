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В Туле сократят количество депутатов городской Думы

В Туле сократят количество депутатов городской Думы

Число избирательных округов наоборот, будет увеличено.

Состоялась рабочая встреча депутатов Тульской городской Думы с мэром города Юрием Цкипури. Был разработан проект изменений в городской Устав по выборам Тульской городской Думы 6-го созыва.

Изменения предполагают уменьшение числа депутатов гордумы 6-го созыва с 36 до 35. Кроме того, предлагается 15 депутатов избирать по партийным спискам, а число одномандатных избирательных округов увеличить с 18 до 20. Ранее аналогичные изменения были приняты в отношении Тульской областной Думы.

По мнению Юрия Цкипури, увеличение числа одномандатных округов и уменьшение количества избирателей в каждом одномандатном округе повысит обратную связь с жителями:

– Люди будут знать своего депутата в лицо. Депутаты должны быть внимательными к проблемам жителей, прислушиваться к их мнению, вести диалог.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:17 +4
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