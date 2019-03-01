В Туле сократят количество депутатов городской Думы

Состоялась рабочая встреча депутатов Тульской городской Думы с мэром города Юрием Цкипури. Был разработан проект изменений в городской Устав по выборам Тульской городской Думы 6-го созыва.

Изменения предполагают уменьшение числа депутатов гордумы 6-го созыва с 36 до 35. Кроме того, предлагается 15 депутатов избирать по партийным спискам, а число одномандатных избирательных округов увеличить с 18 до 20. Ранее аналогичные изменения были приняты в отношении Тульской областной Думы.

По мнению Юрия Цкипури, увеличение числа одномандатных округов и уменьшение количества избирателей в каждом одномандатном округе повысит обратную связь с жителями: