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В Туле на ул. Кабакова ночью загорелся ВАЗ
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Туле на ул. Кабакова ночью загорелся ВАЗ

К счастью, никто не пострадал.

28 февраля в 2.44 в службу спасения сообщили о возгорании автомобиля ВАЗ-2114, расположенного в Туле на ул. Кабакова. Два пожарных расчета прибыли на место происшествия в 2.50. Спустя три минуты возгорание удалось ликвидировать.

Пострадавших нет. В результате пожара частично выгорел моторный отсек автомобиля, оплавилась передняя панель управления.

Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:48 +2
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