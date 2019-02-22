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Опасное сливочное масло в Туле: Роспотребнадзор просит возбудить уголовное дело

Опасное сливочное масло в Туле: Роспотребнадзор просит возбудить уголовное дело

Ведомство направило заявление в Следственный комитет по Тульской области.

Ранее Myslo писал, что на российских прилавках появилось фальсифицированное сливочное масло производства ООО «Молтрейд». В качестве адреса производитель указал адрес обычной тульской девятиэтажки, расположенной на ул. Братьев Жабровых, 12.

Эксперты провели исследования и выяснили, что масло сливочное «Крестьянское» (м.д.ж. 72,5%) не соответствует требованиям Технического регламента и может вызвать пищевое отравление.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Тульской области, ведомство направило заявление в региональное Следственное управление СК РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении директора предприятия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:10 +1
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