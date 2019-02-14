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В Тульской области появится импортозамещающее производство выварочной соли
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области появится импортозамещающее производство выварочной соли

Объем инвестиций составит более 3,2 млрд рублей, планируется создать 65 рабочих мест.

14 февраля на Российском инвестиционном форуме губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор ООО «Кекстон» Виктор Лабусов подписали соглашение о сотрудничестве.

Оно предусматривает строительство производства выварочной соли мощностью 160 000 тонн в год в индустриальном парке «Узловая». Объем инвестиций составит более 3,2 млрд рублей, планируется создать 65 рабочих мест. 

– Проект будет способствовать импортозамещению, так как в России более 40% всей пищевой соли приобретается за рубежом. Тульская область обладает крупнейшими в Центральном федеральном округе запасами каменной соли, и у нас есть огромный потенциал для дальнейшего развития её добычи, – приводит слова Алексея Дюмина пресс-служба правительства Тульской области.

 

В 2016 году компания «Кекстон» получила лицензию на право добычи поваренной соли на Новомосковском месторождении – крупнейшем в ЦФО и СЗФО РФ по утвержденным запасам каменной соли.

Площадь лицензионного участка – 112 га. Объем разведанных и утвержденных запасов каменной соли категории А, В и С1 на данном участке составляет 96 млн тонн каменной соли.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:43 +4
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