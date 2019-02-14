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В Богородицке в палатке с шаурмой загорелся газовый баллон: есть пострадавшие
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Богородицке в палатке с шаурмой загорелся газовый баллон: есть пострадавшие

Причина происшествия выясняется.

14 февраля в 8.55 в службу спасения сообщили о происшествии в торговой палатке, расположенной в Богородицке на улице Ленина. На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, в палатке произошло воспламенение газовоздушной смеси. Дальнейшее горение не допущено. Разрушения нет.

В результате происшествия четырех человек госпитализировали с ожогами. 

В пресс-службе УМВД России по Тульской области прокомментировали инцидент:

- По предварительным данным, наиболее вероятной причиной происшествия стала деформация газового шланга с последующим возгоранием. В результате случившегося пострадали 4 человека, находившиеся внутри помещения. Предварительно, все они – из числа персонала. 

Полицейские проводят все необходимые мероприятия по выяснению деталей произошедшего. По их результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:25 0
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