В Богородицке в палатке с шаурмой загорелся газовый баллон: есть пострадавшие

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

14 февраля в 8.55 в службу спасения сообщили о происшествии в торговой палатке, расположенной в Богородицке на улице Ленина. На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, в палатке произошло воспламенение газовоздушной смеси. Дальнейшее горение не допущено. Разрушения нет.

В результате происшествия четырех человек госпитализировали с ожогами.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области прокомментировали инцидент:

- По предварительным данным, наиболее вероятной причиной происшествия стала деформация газового шланга с последующим возгоранием. В результате случившегося пострадали 4 человека, находившиеся внутри помещения. Предварительно, все они – из числа персонала.

Полицейские проводят все необходимые мероприятия по выяснению деталей произошедшего. По их результатам проверки будет принято процессуальное решение.