Нужна помощь: Пожар оставил семью из Дубны без крыши над головой

Вечером 28 ноября в Службу спасения поступило сообщение, что в населенном пункте на ул. Шоссейной горит жилой дом. В этот момент в доме находились 7-летний мальчик и бабушка.

Огонь успел серьезно повредить дом: кровля сгорела и частично обрушилась, дом выгорел внутри. Предположительно, пожар начался из-за короткого замыкания.

В результате ЧП никто не пострадал. Любовь Фетисова, ее мать и двое детей (7 и 17 лет) выбежали на улицу, не успев прихватить даже элементарных вещей. Они обращаются к неравнодушным жителям Тульской области с просьбой о помощи.

Сгорело всё имущество, деньги, банковские карты, документы. Осталось лишь то, в чем люди выбежали из охваченного огнём дома на улицу. Жители Дубенского района уже собрали для погорельцев одежду и вещи первой необходимости. Но ведь надо решить вопрос с жильем.

Сгоревший дом не подлежит восстановлению. У Любови Фетисовой есть сертификат на материнский капитал, но его средств не хватит на приобретение жилья. Семья просит туляков не остаться равнодушными к их беде: поможет любая сумма.

Деньги можно перечислить на карту сбербанка старшего сына Любови – Максима Алексеевича Фетисова – 4276 6600 3286 8069, или по номеру телефона – 89539693533, к нему привязан мобильный банк.