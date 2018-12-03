новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 4 декабря: облачно, скользко, небольшой снег

Погода в Туле 4 декабря: облачно, скользко, небольшой снег

Синоптики обещают до шести градусов мороза и сильный ветер.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе ожидается облачность, местами небольшой снег (по данным сайта «Метеоинфо» – менее 1 мм).

На дорогах местами гололедица. Ветер южной четверти, до 11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -13 до -8 градусов, днём – от -6 до -1. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +4
Другие статьи по темам
Событие
погода в ТулеПогодапогода в Тульской областиПрогноз погоды
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Новые формы заявлений о регистрации и снятии с учета ККТ
Новые формы заявлений о регистрации и снятии с учета ККТ
В Туле пройдёт финал конкурса «Мама года – 2018»
В Туле пройдёт финал конкурса «Мама года – 2018»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.