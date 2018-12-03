Погода в Туле 4 декабря: облачно, скользко, небольшой снег

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе ожидается облачность, местами небольшой снег (по данным сайта «Метеоинфо» – менее 1 мм).

На дорогах местами гололедица. Ветер южной четверти, до 11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -13 до -8 градусов, днём – от -6 до -1. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст.