В Киреевске дети занимаются физкультурой в коридоре школы: нет спортзала

19 ноября губернатор Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан. Так, в социальную сеть «ВКонтакте» пришло обращение от жительницы Киреевского района. По ее словам, в школе № 1 города Киреевска нет спортивного зала, и детям приходится заниматься физкультурой в коридоре.

Первый заместитель главы администрации района Инна Калугина рассказала, что рассматривался вопрос о строительстве модульного спортзала, но средств в бюджете на это нет. Заместитель министра образования Тульской области Алевтина Шевелева доложила, что от муниципалитета поступила заявка на выделение средств бюджета в 2019 году, и сейчас заявка находится на рассмотрении.

Губернатор поручил министерству образования области совместно с администрацией района в кратчайшие сроки представить предложения по организации спортивной инфраструктуры.

Также к Алексею Дюмину обратился житель п. Молочные Дворы Плавского района. Он сообщил главе региона о заброшенном и разрушенном здании бывшей котельной. По словам заявителя, никто не принимает меры, чтобы ограничить доступ в него. Рядом со зданием находится детский сад, и заявитель опасается, что в случае обрушения котельной могут пострадать дети.

Губернатор напомнил, что весной этого года он рекомендовал главам администраций обследовать территорию своих муниципальных образований и ограничить доступ ко всем заброшенным зданиям, которые находятся в полуразрушенном состоянии и представляют угрозу. Алексей Дюмин подчеркнул, что для обеспечения безопасности жителей такие здания нужно либо снести, либо ограничить в них доступ.

– Не испытывайте судьбу, не ждите, пока пострадают люди, — сказал Алексей Дюмин.

Губернатор выразил недовольство неисполнением данных им поручений и призвал глав администраций более активно включаться в решение жизненно важных для их районов вопросов.