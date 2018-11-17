Туляк украл 152 решетки ливневой канализации

Тульские полицейские установили подозреваемого в краже. По предварительным данным, 40-летний туляк периодически похищал чугунные решетки ливневой канализации из поселка Петровский.

Мужчину поймали при перевозке похищенного. Полицейские установили причастность подозреваемого к краже 152 решеток.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в отделе полиции «Ленинский» возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 158 УК РФ.