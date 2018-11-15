Рейтинг СМИ: Яндекс показал, какие сайты читают в Туле

Компания «Яндекс» запустила новый проект Яндекс.Радар. Это публичный рейтинг, который включает в себя самые популярные сайты Рунета.

Яндекс.Радар в целом отражает ситуацию на рынке. В топ отбираются 10 000 крупнейших интернет-проектов по количеству посетителей из России. Интернет-ресурсы попадают в рейтинг автоматически.

Ресурсы в новом проекте группируются по тематике и типам: «Авто», «Бизнес», «Новости и СМИ»: каждый может посмотреть свое «место под солнцем» в конкретной нише.

что читают в Тульской области

Рассмотрим, как распределились места по данным Яндекс.Радара среди тульских сайтов.

В топе интернет-проектов за октябрь 2018 года Myslo.ru вышел на второе место после Яндекс. Новостей:

В первую сотню российских интернет-проектов по Тульской области из известных тульских новостных сайтов больше никто не вошел.

К слову, за первую декаду ноября ситуация та же.

Вот как распределились цифры по тульским новостным СМИ с 1 по 14 ноября 2018 года (по данным Яндекс.Метрики):

Визиты Уники Просмотры Сайт Myslo 1 720 000 1 080 000 4 380 000 Тульские новости 274 848 135 066 529 108 Первый Тульский 185 474 106 099 337 280

а как мы смотримся по стране?

В разделе «Новости и СМИ» среди 10 тысяч самых популярных ресурсов страны Myslo расположился на 122 месте.

Сайт телеканала «Первый Тульский» попал на 863 место.

Сайт «Тульские новости» расположился на 1013 месте.

Данные о посещаемости интернет-проектов обрабатываются Радаром ежедневно, а в рейтинге отражаются с задержкой в два дня. Статистика за неполный текущий месяц начинает показываться с 10-го числа каждого месяца.

Радар считает количество так называемых «кросс-девайсных посетителей» система «узнаёт» пользователя на всех его устройствах и во всех браузерах. Если один и тот же пользователь заходил на сайт с нескольких устройств, в колонке «Посетители, кросс-девайс» будет учтен только один посетитель: это говорит о реальной посещаемости того или иного интернет-ресурса.