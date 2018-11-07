новости
новости
Регистрация
В тульском Заречье очистные сооружения накрыли куполом
Фото из архива Myslo.

В тульском Заречье очистные сооружения накрыли куполом

Это позволило сократить выброс неприятных запахов в атмосферу на 10%.

На оперативном совещании под руководством губернатора Тульской области Алексея Дюмина глава администрации Тулы Евгений Авилов доложил о реализации первого этапа проекта по устранению запаха от очистных сооружений в Зареченском районе.

Так, АО «Тулагорводоканал» провело комплекс проектных и строительно-монтажных работ по устройству «куполов» с системой приточно-вытяжной вентиляции с очисткой удаляемого воздуха над приемной камерой.

Это позволило сократить выброс неприятных запахов в атмосферу на 10%.

По словам Евгения Авилова, в соответствии с муниципальным контрактом разработан проект по реконструкции очистных сооружений города (строительство цеха механического обезвоживания). Проектно-изыскательские работы завершены и проходят экспертизу. Ориентировочная стоимость строительства цеха механического обезвоживания — 300 млн рублей. Мероприятия планируется включить в программу «Развитие малых и средних городов России». Работы начнутся в следующем году.

Алексей Дюмин подчеркнул, что выполнение всех этапов проекта впоследствии позволит полностью решить проблему неприятного запаха от очистных сооружений в Туле. Губернатор поручил Евгению Авилову информировать туляков о запланированных этапах проекта.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:04 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
очистные сооружениянеприятный запах в Заречьекупол

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Музей-заповедник «Куликово поле» удостоен Национальной премии в области событийного туризма
Музей-заповедник «Куликово поле» удостоен Национальной премии в области событийного туризма
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.