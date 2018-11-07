В тульском Заречье очистные сооружения накрыли куполом

Фото из архива Myslo.

Это позволило сократить выброс неприятных запахов в атмосферу на 10%.

На оперативном совещании под руководством губернатора Тульской области Алексея Дюмина глава администрации Тулы Евгений Авилов доложил о реализации первого этапа проекта по устранению запаха от очистных сооружений в Зареченском районе.

Так, АО «Тулагорводоканал» провело комплекс проектных и строительно-монтажных работ по устройству «куполов» с системой приточно-вытяжной вентиляции с очисткой удаляемого воздуха над приемной камерой.

Это позволило сократить выброс неприятных запахов в атмосферу на 10%.

По словам Евгения Авилова, в соответствии с муниципальным контрактом разработан проект по реконструкции очистных сооружений города (строительство цеха механического обезвоживания). Проектно-изыскательские работы завершены и проходят экспертизу. Ориентировочная стоимость строительства цеха механического обезвоживания — 300 млн рублей. Мероприятия планируется включить в программу «Развитие малых и средних городов России». Работы начнутся в следующем году.

Алексей Дюмин подчеркнул, что выполнение всех этапов проекта впоследствии позволит полностью решить проблему неприятного запаха от очистных сооружений в Туле. Губернатор поручил Евгению Авилову информировать туляков о запланированных этапах проекта.