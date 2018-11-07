Музей-заповедник «Куликово поле» удостоен Национальной премии в области событийного туризма

Фото из архива Myslo.

А авторские экскурсии по музею стали лучшими маршрутами в России.

В Ульяновске состоялся финал Всероссийской туристской премии «Маршрут года». В этом году конкурс проводился по 17 номинациям, для участия было подано 450 проектов из 60 регионов.

Государственный музей-заповедник «Куликово поле» завоевал сразу две награды:

второе место в номинации «Лучший тур на событие» (маршрут «Очевидец Куликовской битвы»);

третье место в номинации «Лучший военно-исторический маршрут» (маршрут «Три ратных поля России»).

А в Нижнем Новгороде прошло вручение Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Всего в этом году на участие в Премии было подано 578 проектов из 60 регионов страны.

Событийный календарь «Куликово поле. События. 2019» удостоен Национальной премии и завоевал третье место в номинации «Лучший муниципальный календарь туристических событий».