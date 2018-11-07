Прокуратура через суд заставит коммунальщиков поставлять жителям Узловой питьевую воду

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Экспертиза показала, что в настоящий момент вода не соответствует нормам СанПин.

В прокуратуру обратились жители Узловского района с жалобами на качество воды, которую поставляет в дома ООО «К-Сервис». По данному факту прокуратура провела проверку.

По закону организация, осуществляющая подачу холодной воды, обязана подавать абонентам питьевую воду, безопасную в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредную по химическому составу и обладающую благоприятными органолептическими свойствами.

Также подаваемая в дома вода должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В ходе проверки выяснилось, что подаваемая в дома узловчан вода не соответствует установленным требованиям. Экспертиза показала, что показатели жесткости превышены в 1,6-4,3 раза, железо — в 2-14,7, цветность — в 1,1-2,6.

В адрес генерального директора ООО «К-Сервис» прокуратура внесла представление об устранении нарушений законодательства. Как сообщает пресс-служба ведомства, представление рассмотрено, однако действий, направленных на улучшение качества питьевой холодной воды, ресурсоснабжающей организацией не принято.

В связи с этим в Узловский городской суд направлено исковое заявление с требованием обязать ООО «К-Сервис» обеспечить предоставление коммунальной услуги по подаче холодной питьевой воды, соответствующей требованиям СанПиН.

Решением Узловского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Исполнение решения суда прокуратурой оставлено на контроле.