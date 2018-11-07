Туляк вошел в состав сборной России по тайскому боксу

С 30 октября по 5 ноября в Нижнем Новгороде прошел Кубок России по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие 550 человек. Тульскую область представили восемь спортсменов.

По итогам соревнований тульские тайбоксеры завоевали три медали. Магомед Багомедов занял первое место, Алина Гиясова и Сергей Абрамов — третьи места.

Сергей Абрамов вошел в состав сборной России по тайскому боксу.

Все спортсмены представляют Тульскую областную федерацию тайского бокса и спортивную школу «Восток» и тренируются под руководством Абдула Малаалиева.