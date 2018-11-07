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В Тульской области на полицейского завели уголовное дело за взятку

В Тульской области на полицейского завели уголовное дело за взятку

Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются.

В Плавске следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

По предварительным данным, ночью 14 июня 2018 года дознаватель отдела полиции «Чернский» МОМВД России «Плавский», находясь при исполнении служебных обязанностей, получил взятку в размере 5000 рублей. За эту сумму полицейский изменил показания подозреваемой в краже мобильного телефона, в результате чего установить ее причастность к преступлению стало невозможным.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ совместно с ОРЧ (СБ) УМВД России по Тульской области.

В пресс-службе регионального УМВД России рассказали, что по данному факту проводится служебная проверка.

- По ее итогам будет принято решение об увольнении дознавателя со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка его действиям, — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области отметили, что с подозреваемым проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, будет решен вопрос о мере пресечения.
сегодня, в 17:20 +4
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