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В Туле умер 17-летний мотоспортсмен, получивший травму на соревнованиях

В Туле умер 17-летний мотоспортсмен, получивший травму на соревнованиях

Григорий Бабкин пробыл в коме девять дней и скончался в реанимации, не приходя в сознание.

В тульской больнице умер 17-летний спортсмен Григорий Бабкин. Друзья и единомышленники называли его восходящей звездой отечественного мотокросса.

В субботу, 20 октября, во время участия в очередном этапе Кубка России по мотокроссу в Белеве, молодой человек не справился с управлением и упал с мотоцикла, получив серьёзную травму головы.

Для оказания необходимой помощи его экстренно перевезли в Тулу, парень впал в кому. Спустя девять дней он умер в реанимационной палате, так и не придя в сознание. Сотрудники СУ СК России по Тульской области проводят проверку по факту случившегося.

Редакция Myslo выражает глубокие соболезнования родственникам и друзьям Григория.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:27 +2
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