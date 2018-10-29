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Вадим Жерздев: «Виноват, оступился, осознал»
Фото из архива Myslo.

Вадим Жерздев: «Виноват, оступился, осознал»

Экс-глава администрации Новомосковска выступил с последним словом подсудимого.

В Новомосковске началось последнее заседание по уголовному делу экс-главы администрации города Вадима Жерздева. Сегодня ему была предоставлена возможность выступить с последним словом:
 
– Прошу суд при вынесении наказания учитывать наличие у меня несовершеннолетнего ребёнка и нахождение жены в декретом отпуске. В связи с этим прошу не связывать мое наказание с лишением свободы. Также прошу учитывать, что я активно сотрудничал со следствием и полностью признал вину. Я ранее не был судим и имею положительные характеристики с места работы.
 
Еще раз прошу суд не наказывать меня строго. Денег, изъятых у меня в ходе следствия, достаточно, чтобы выплатить штраф.
 
Если наказание будет связано с обязательными работами, то я смогу принести больше пользы обществу, применив свой опыт строителя.
 
Еще раз прошу суд не наказывать меня строго: виноват, оступился, осознал.
 
Напомним, Вадим Жерздев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при проведении зимой 2017 года аукциона по продаже земельных участков. Подробнее читайте в специальном сюжете Myslo.
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