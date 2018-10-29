Вадим Жерздев: «Виноват, оступился, осознал»

Фото из архива Myslo.

В Новомосковске началось последнее заседание по уголовному делу экс-главы администрации города Вадима Жерздева. Сегодня ему была предоставлена возможность выступить с последним словом:

– Прошу суд при вынесении наказания учитывать наличие у меня несовершеннолетнего ребёнка и нахождение жены в декретом отпуске. В связи с этим прошу не связывать мое наказание с лишением свободы. Также прошу учитывать, что я активно сотрудничал со следствием и полностью признал вину. Я ранее не был судим и имею положительные характеристики с места работы.

Еще раз прошу суд не наказывать меня строго. Денег, изъятых у меня в ходе следствия, достаточно, чтобы выплатить штраф.

Если наказание будет связано с обязательными работами, то я смогу принести больше пользы обществу, применив свой опыт строителя.

Еще раз прошу суд не наказывать меня строго: виноват, оступился, осознал.