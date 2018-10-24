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Погода в Туле 25 октября: облачно, ветрено, до 7 градусов тепла

Погода в Туле 25 октября: облачно, ветрено, до 7 градусов тепла

Синоптики обещают низкое давление и небольшой дождь.

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе сохранится облачность.

Ночью и днём небольшой дождь (по данным сайта «Метеоинфо», до 5 мм). Ветер западной четверти, до 12 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от +1 до +6, днём – до семи градусов тепла. Атмосферное давление низкое – 720-725 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +4
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