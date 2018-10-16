Для тульских врачей купят служебные квартиры

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Например, для врачей-педиатров в Туле приобретут 4 однокомнатные квартиры. На это планируется выделить 10 млн рублей.

Министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков доложил об исполнении поручений, данных ему главой региона Алексеем Дюминым.

Андрей Третьяков сообщил, что совместно с министерством внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области региональный минфин проработал вопрос приобретения 10 квартир для предоставления их врачам-специалистам в муниципалитетах с наибольшим дефицитом медицинских кадров.



Андрей Третьяков.

Так, за счет регионального бюджета приобретут две двухкомнатные квартиры с отделкой в Киреевском районе для педиатра и терапевта.

В проекте бюджета на 2019 год предусмотрены 10 млн рублей на приобретение четырех однокомнатных квартир для врачей-педиатров в Туле.

По словам министра, будут приобретены две квартиры в Ясногорске и две – в Кимовске, а также проведен ремонт служебной квартиры в Веневе за счет внебюджетных источников.