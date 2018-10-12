После публикации Myslo в домах Киреевского района включили отопление

Из-за проведения ремонтных работ без тепла оставались 24 дома. В ситуации разбиралась прокуратура.

Киреевской межрайонной прокуратурой проведена проверка опубликованной на Myslo информации об отсутствии теплоснабжения в жилых домах города Липки.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в конце августа прокуратурой был подан иск в защиту жилищных прав жителей города Липки, согласно которому администрация района должна провести работы по замене ветхих теплосетей. Исковое заявление находится в стадии рассмотрения.

В рамках исполнения исковых требований прокурора, с начала октября в Липках стартовали ремонтные работы. Из-за этого временно была ограничена подача тепла в 24 многоквартирных домах.

По состоянию на 11 октября работы по замене ветхих тепловых сетей полностью завершены. Городские котельные работают в обычном режиме, тепло в жилые дома подается.