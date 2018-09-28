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В Туле построят два новых спортивных объекта и реконструируют древний храм
Фото goldvoice.club.

В Туле построят два новых спортивных объекта и реконструируют древний храм

Спортивные объекты появятся в Зареченском и Привокзальном округах, а Никольский храм — в селе Глухие Поляны.

В Туле прошли публичные слушания по градостроительным вопросам. Участие в них приняли депутаты городской Думы, сотрудники управления градостроительства и архитектуры тульской администрации, представители представители компаний-проектировщиков и жители города.

На публичных слушаниях был рассмотрен ряд вопросов о внесении изменений в Генеральный план Тулы. В частности, вопрос о строительстве дух спортивных объектов — на территории по ул. Чмутова и по ул. Максимовского. Также участники слушаний рассмотрели проект планировки квартала, ограниченного улицами Павшинский мост, Нижняя Упская и Васина, проекты межевания ряда территорий в Советском и Центральном округах.

По итогам слушаний был поддержан вопрос о предоставлении разрешения на использование земельного участка по ул. Ушинского в селе Глухие Поляны для строительства Никольского храма. Он существовал на этом месте более полутора веков. Сейчас там находится освященный колодец. Храм планируется восстанавливать с нуля.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:22 +1
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