В Туле пройдет акция в поддержку чистого воздуха

22 сентября в 12.00 в Туле у памятника Л. Толстому пройдет согласованный пикет в поддержку чистого воздуха в нашем городе. В рамках акции будут представлены образцы экологичного транспорта, которые только набирают популярность, будет осуществляться сбор подписей с требованием создания удобной инфраструктуры для пешеходов, велосипедистов и владельцев электромобилей.

- Пикет-акция проводится с целью призыва к жителям и представителям администрации города обратить внимание на общую для всех проблему загрязнения воздуха автотранспортом и внести свой вклад в её решение. Приурочена акция к Неделе зелёной мобильности, которая проходит в рамках проекта #ГринписВоздух, — говорят организаторы.

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