новости
новости
Регистрация
В Туле пройдет акция в поддержку чистого воздуха

В Туле пройдет акция в поддержку чистого воздуха

Приурочена она к Неделе зелёной мобильности.

22 сентября в 12.00 в Туле у памятника Л. Толстому пройдет согласованный пикет в поддержку чистого воздуха в нашем городе. В рамках акции будут представлены образцы экологичного транспорта, которые только набирают популярность, будет осуществляться сбор подписей с требованием создания удобной инфраструктуры для пешеходов, велосипедистов и владельцев электромобилей.

- Пикет-акция проводится с целью призыва к жителям и представителям администрации города обратить внимание на общую для всех проблему загрязнения воздуха автотранспортом и внести свой вклад в её решение. Приурочена акция к Неделе зелёной мобильности, которая проходит в рамках проекта #ГринписВоздух, — говорят организаторы.

Подробности — в группе ВКонтакте.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:10 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
пикет-акцияпикет в поддержку чистого воздуха

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На автодороге «Тула-Новомосковск» легковушка протаранила «Газель»
На автодороге «Тула-Новомосковск» легковушка протаранила «Газель»
Названа предварительная причина обрушения козырька в богородицком ДК
Названа предварительная причина обрушения козырька в богородицком ДК
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.