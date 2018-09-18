Известный журналист Юрий Дудь порекомендовал Тулу для семейного отдыха

Кадр из видео.

Известный российский журналист и блогер Юрий Дудь в своем новом выпуске программы «ВДудь» посоветовал оружейную столицу для семейного отдыха.

– Есть три русских города, в которых я рекомендую побывать каждому из вас, — сказал ведущий. – Это Серпухов, Ярославль и Тула.

Юрий Дудь подробнее рассказал о нашем городе:

– Во-первых, обновили кремль. Теперь там действительно приятно гулять. Во-вторых, там есть действующий завод студийных микрофонов. У него есть территория, которая не используется. На этой самой территории разбили модное пространство с музеем, библиотекой и насыщенной программой: лекциями, мастер-классами и прочей красотой.

Новый выпуск программы с Дмитрием Нагиевым смотрите на Youtube.