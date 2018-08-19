В Чекалине отреставрируют и передадут музеям два старинных здания

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Об этом в ходе открытия фестиваля «Окский плёс» сообщила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

В эти выходные в самом маленьком историческом городе России – Чекалине – состоялся межрегиональный фестиваль культурного содружества «Окский плёс». Приветствуя гостей и участников, министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, отметила, что Чекалин становится центром возрождения малых исторических городов и поселений.

В рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля здесь будут восстановлены два старинных здания – дом купца Пронина и бывшее казначейство. В дальнейшем они будут использоваться в музейных целях.

Кроме того, Чекалин стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и в следующем году получит грант на реконструкцию и благоустройство городских объектов.

В рамках деловой программы фестиваля состоялся круглый стол «Волонтерство в сфере сохранения культурного наследия» – участники обсудили вопросы взаимодействия государственных и общественных организаций, международный опыт сохранения культурного наследия, развитие культурного волонтерства.

Для местных жителей и гостей были организованы многочисленные выставки прикладного народного творчества, торговые ряды с угощениями: ухой по-суворовски и блинами по-лихвински.

Все желающие посетили экскурсии по Чекалину, мастер-классы по фотографии и изобразительному искусству, фланкировке казачьей шашкой, прокатились на байдарках по Оке.

Развлекали гостей творческие коллективы из Тульской области и Калуги, также состоялся показ народных костюмов театра мод. Для любителей спорта прошел межрегиональный турнир по пляжному футболу и волейболу.