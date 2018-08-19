Из-за долга по кредиту у жительницы Тульской области арестовали автомобиль

После этого женщина полностью выплатила задолженность на сумму 220 тысяч рублей.

На исполнении в отделе судебных приставов Ефремовского и Каменского районов Тульской области находилось исполнительное производство о взыскании с местной жительницы задолженности по кредитным платежам на сумму 220 тысяч рублей.

Получив кредит и потратив деньги, женщина не спешила возвращать долг банку и никаких мер по выплате кредита не принимала. Судебным приставом-исполнителем было установлено, что на имя неплательщицы зарегистрирован автомобиль.

Но должница попыталась скрыть своё имущество от приставов. В результате исполнительно-разыскных мероприятий было установлено местонахождение транспортного средства, на машину наложили арест. После этого должница сразу же погасила все долги и исполнительский сбор.