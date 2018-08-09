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В Тульской области водитель сбежал с места ДТП и оставил пассажирку умирать
Фото УГИБДД и МЧС России по Тульской области.

В Тульской области водитель сбежал с места ДТП и оставил пассажирку умирать

Девушке было 14 лет. Вторая пассажирка выжила.

8 августа в Арсеньевском районе произошло страшное ДТП. В 22.20 на 20-м километре автодороги «Арсеньво-Араны-Тула 50-Деяково-Медвежка» 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-210993 не справился с управлением и опрокинулся в кювет.
 
Молодой человек сбежал с места происшествия, оставив в машине пострадавших пассажирок — 14-летнюю и 16-летнюю девушек.
 
 
В ходе оперативно-разыскных мероприятий водителя задержали. Выяснилось, что у него нет удостоверения на право управления транспортными средствами. Парень ранее привлекался к административной ответственности за пьяную езду.
 
Пострадавших госпитализировали в районную больницу, где впоследствии 14-летняя девочка скончалась.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
 
 
Уважаемые родители, Госавтоинспекция Тульской области напоминает, что безопасность ваших детей находится в ваших руках. Убедитесь, что вы знаете, где и с кем находится ваш ребенок, с кем он проводит досуг и в какое время он возвращается домой.
 
Напоминайте детям об основах безопасного поведения на дороге не только в качестве пешехода, но и пассажира. Интересуйтесь жизнью своих детей, ведь чем больше вы будете о ней знать, тем больше вероятность предотвращения подобных ситуаций. Берегите своих детей!
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:58 +6
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