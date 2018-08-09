В Тульской области водитель сбежал с места ДТП и оставил пассажирку умирать

Фото УГИБДД и МЧС России по Тульской области.

8 августа в Арсеньевском районе произошло страшное ДТП. В 22.20 на 20-м километре автодороги «Арсеньво-Араны-Тула 50-Деяково-Медвежка» 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-210993 не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

Молодой человек сбежал с места происшествия, оставив в машине пострадавших пассажирок — 14-летнюю и 16-летнюю девушек.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий водителя задержали. Выяснилось, что у него нет удостоверения на право управления транспортными средствами. Парень ранее привлекался к административной ответственности за пьяную езду.

Пострадавших госпитализировали в районную больницу, где впоследствии 14-летняя девочка скончалась.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Уважаемые родители, Госавтоинспекция Тульской области напоминает, что безопасность ваших детей находится в ваших руках. Убедитесь, что вы знаете, где и с кем находится ваш ребенок, с кем он проводит досуг и в какое время он возвращается домой.

Напоминайте детям об основах безопасного поведения на дороге не только в качестве пешехода, но и пассажира. Интересуйтесь жизнью своих детей, ведь чем больше вы будете о ней знать, тем больше вероятность предотвращения подобных ситуаций. Берегите своих детей!