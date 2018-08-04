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Тульская прокуратура обязала «Ремжилхоз» отремонтировать теплотрассу

Тульская прокуратура обязала «Ремжилхоз» отремонтировать теплотрассу

Теплосети находятся в неудовлетворительном состоянии.

Житель Косой Горы обратился в прокуратура с жалобой: по его мнению сети теплоснабжения, проходящие над землей от дома № 10 по ул. Генерала Горшкова до дома № 37 по ул. Прогресс, находятся в неудовлетворительном состоянии.

Прокурорская проверка показала, что год постройки сети — 1989, протяженность подземной прокладки 237 м, воздушной — 619,3 м.

- Указанную теплотрассу администрация Тулы передала в хозяйственное ведение «Ремжилхозу». При этом на ней отсутствует теплоизоляция, трубы не окрашены, имеется коррозия. Теплотрасса находится в неудовлетворительном состоянии, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

По мнению ведомства, невыполнение мероприятий по обслуживанию сетей теплоснабжения может повлечь сбои в подаче тепла в жилые дома в предстоящий отопительный сезон.

Прокуратура внесла в адрес директора МУП МО г. Тула «Ремжилхоз» представление с требованиями в месячный срок провести техническое обслуживание и ремонт вышеуказанной теплотрассы, а также рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных работников.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры города Тулы.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 21:32 +3
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