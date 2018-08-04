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Как в Туле отметили День пряника. Фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева.

Как в Туле отметили День пряника. Фоторепортаж

На самый сладкий фестиваль лета съехались более 30 пряничных дел мастеров из 14 регионов страны.

4 августа в Тульском кремле в третий раз с размахом прошел День пряника. Фестиваль вошел в топ-200 лучших событийных проектов России и носит звание «Национального события 2018 года». В этот раз на праздник приехали 30 производителей пряников из Ярославской, Архангельской, Московской, Нижегородской, Псковской, Орловской, Калужской, Воронежской, Тверской, Рязанской и Пермской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и Тулы.

Для гостей праздника весь день работали интерактивные площадки. Все желающие смогли создать филимоновскую игрушку и собственный пряник,

помериться силами на «Богатырской заставе»,

познакомиться с традициями тульского чаепития в начале прошлого столетия,

поучаствовать в различных традиционных играх и чемпионате по скоростному кипячению самовара — «Тульский скоровар»,

и различных традиционных играх.

На главной сцене силами и мастерством померились три команды: сборная тульской кондитерской фабрики «Ясная Поляна», города Тулы и сборная России, в которую вошли пряничных дел мастера из разных уголков страны.

Достижения прошлых фестивалей были занесены в «Книгу пряничных рекордов», установленную на Соборной площади кремля.

Гости сладкого фестиваля поделились своими впечатлениями с Myslo.

Юрий и Елена Дмитриевы с дочкой Юлией:

- Я из Тулы, а муж из Москвы, — рассказывает Елена. — Мы сейчас живем в столице, но очень часто приезжаем в мой родной город. На День пряника мы попали впервые. Детям очень нравится! Наши старшие на мастер-классе делают игрушки и пряники. Праздник замечательный получился!

- Мне очень здесь нравится, атмосфера располагающая к семейному отдыху, — говорит Юрий. — Мы очень любим пряники, они у нас всегда на столе. А сегодня есть возможность самим изготовить пряник — очень интересно!

Людмила Пикалова:

- Атмосфера просто замечательная! Все вокруг улыбаются, настоящий праздник. Фестиваль — это возможность познакомить гостей из других регионов с нашими традициями, да и самим узнать что-то новое. Интересно, что можно что-то необычное попробовать, например, березовый квас, и, конечно, различные пряники!

Максим и Алена Тулуп с сыновьями Егором и Кириллом:

- Мы пришли на фестиваль впервые, нам здесь очень нравится, особенно детям. Мы семья сладкоежек, очень любим пряники и пастилу. Сегодня впервые попробовали белевский пряник — очень вкусно! Событие очень интересное: здесь весело и вкусно! Каждый может найти занятие по душе — в мастер-классах поучаствовать или даже просто попробовать пряники из разных областей.

Алена Полетова и Александра Георгиевская:

- Нам было любопытно, что такое День пряника. Решили прийти и не прогадали — здесь весело и красочно! На праздник собралось много людей даже несмотря на жару.  Нам очень понравился пряник-картина.

Обязательно заглянем на мастер-класс по лепке пряника и создания филимоновской игрушки. На празднике можно попробовать пряники и много интересного и нового узнать. Мы уже продегустировали несколько пряников, но наш тульский лучше всех!

Галина Павлик:

- Я пришла сегодня с сыном Даниилом, ему 4 года, и ему здесь все очень интересно! Даня сам смог сделать пряник,  он просто в восторге! Вообще праздник интересный, очень много различных мастер-классов и интерактивных площадок. Мы на нескольких уже побывали, даже на ходулях успели пройтись. Здесь и отдохнуть хорошо можно и что-то новое узнать - отличная возможность провести время всей семьей!

Завершился фестиваль концертом легендарного ВИА «Фанты».

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Автор: Юлия Гришина, вчера, в 20:34 +3
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