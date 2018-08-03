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На М-4 «Дон» в ДТП с грузовиком погибла девушка
Фото УГИБДД и ГУ МЧС России по Тульской области.

На М-4 «Дон» в ДТП с грузовиком погибла девушка

Она находилась за рулем автомобиля «Киа Рио».

2 августа в 14.37 на 238-м километре автодороги М-4 «Дон» (Богородицкий район) 20-летняя девушка, управляя автомобилем «Киа Рио», по предварительной информации, при повороте налево не уступила дорогу грузовику «Скания» и столкнулась с ним.

От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. 39-летний пассажир «Киа» с различными травмами госпитализирован. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:49 +2
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