На М-4 «Дон» в ДТП с грузовиком погибла девушка

Фото УГИБДД и ГУ МЧС России по Тульской области.

2 августа в 14.37 на 238-м километре автодороги М-4 «Дон» (Богородицкий район) 20-летняя девушка, управляя автомобилем «Киа Рио», по предварительной информации, при повороте налево не уступила дорогу грузовику «Скания» и столкнулась с ним.

От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. 39-летний пассажир «Киа» с различными травмами госпитализирован. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.