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Тульская область снизила госдолг

Тульская область снизила госдолг

По сравнению с началом года государственный долг региона уменьшился на 250 млн рублей.

На 1 августа объем государственного долга Тульской области составил 18 426,4 млн рублей, в том числе:

  • по государственным ценным бумагам – 1 500 млн рублей;
  • по кредитам кредитных организаций – 7 200 млн рублей;
  • по бюджетным кредитам, полученным от других уровней бюджета, - 9 726,4 млн рублей.

Своевременно исполнены все долговые обязательства региона. В частности, погашены бюджетный кредит из Управления Федерального казначейства по Тульской области на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ и четвертая амортизационная часть облигационного займа Тульской области 2015 года.

По сравнению с началом года государственный долг региона уменьшился на 250 млн рублей.

Уровень долговой нагрузки (отношение государственного долга к налоговым и неналоговым доходам бюджета Тульской области) за 7 месяцев 2018 года снизился с 35,3% до 34,2%.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:46 +1
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