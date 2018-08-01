Тульская область снизила госдолг

По сравнению с началом года государственный долг региона уменьшился на 250 млн рублей.

На 1 августа объем государственного долга Тульской области составил 18 426,4 млн рублей, в том числе:

по государственным ценным бумагам – 1 500 млн рублей;

по кредитам кредитных организаций – 7 200 млн рублей;

по бюджетным кредитам, полученным от других уровней бюджета, - 9 726,4 млн рублей.

Своевременно исполнены все долговые обязательства региона. В частности, погашены бюджетный кредит из Управления Федерального казначейства по Тульской области на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ и четвертая амортизационная часть облигационного займа Тульской области 2015 года.



По сравнению с началом года государственный долг региона уменьшился на 250 млн рублей.



Уровень долговой нагрузки (отношение государственного долга к налоговым и неналоговым доходам бюджета Тульской области) за 7 месяцев 2018 года снизился с 35,3% до 34,2%.