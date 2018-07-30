В Ефремовском районе построят два новых завода

В Ефремовском районе построят производство активных фармацевтических субстанций и завод по производству нитриловых перчаток. Соответствующее решение приняли 30 июля на Градостроительно-земельном совете Тульской области.

Территория заводов — 39,9 га. Предполагается создание 300 рабочих мест.

Соглашение о реализации проекта было подписано на экономическом форуме. Это один из проектов по развитию моногородов. Санитарные нормы соблюдены. Строительство будет вестись на деньги инвестора.

Завод будет достаточно новым для нашей страны. 40 га — это небольшая площадь для завода такого масштаба, учитывая, что производство будет стерильное.

Производить будут вещества и средства для инъекций, например, фармацевтическую глюкозу. Для каждой продукции будет свой отдельный склад, чтобы соблюсти нормы влажности и температурного режима.

Планируется производство 32 000 тонн в год фармацевтических субстанций, 1,5 миллиона пар перчаток.

Ефремов в качестве города для строительства выбрали, потому что там есть квалифицированные кадры: местное учебное заведение готовит специалистов необходимого профиля. Кроме того, есть соглашение с РУДН. Молодые специалисты готовы приехать из Москвы, чтобы работать в Ефремове на высокотехнологичном оборудовании. Им обещают предоставить жильё в городе.

К предприятию построят дорогу, средства на ее строительство выделят из фонда развития моногородов.