В Тульской области мотоциклист сбил ребенка на велосипеде

Фото: УГИБДД по Тульской области

За эти выходные в регионе три юных велосипедиста попали в ДТП.

29 июля в 20.10 на 6-м километре автодороги «Чекалин-Суворов-Ханино» Суворовского района 39-летний мужчина, управляя мотоциклом «Кавасаки Р1100», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения и сбил 13-летнего велосипедиста. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Мальчика с телесными повреждениями доставили в районную больницу.

27 июля в Туле в 10.30 на улице Зеленой в поселке Л. Толстого 40-летний водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер», по предварительным данным, сбил 12-летнего велосипедиста, выезжавшего со второстепенной дороги на главную. Ребенка госпитализировали в городскую больницу.

Еще об одном подобном случае мы писали здесь.