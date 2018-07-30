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В Тульской области мотоциклист сбил ребенка на велосипеде
Фото: УГИБДД по Тульской области

В Тульской области мотоциклист сбил ребенка на велосипеде

За эти выходные в регионе три юных велосипедиста попали в ДТП.

29 июля в 20.10 на 6-м километре автодороги «Чекалин-Суворов-Ханино» Суворовского района 39-летний мужчина, управляя мотоциклом «Кавасаки Р1100», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения и сбил 13-летнего велосипедиста. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Мальчика с телесными повреждениями доставили в районную больницу.

27 июля в Туле в 10.30 на улице Зеленой в поселке Л. Толстого 40-летний водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер», по предварительным данным, сбил 12-летнего велосипедиста, выезжавшего со второстепенной дороги на главную. Ребенка госпитализировали в городскую больницу.

Еще об одном подобном случае мы писали здесь.

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 15:35 0
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