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В центре Тулы на несколько дней ограничат стоянку и движение транспорта

В центре Тулы на несколько дней ограничат стоянку и движение транспорта

Это связано с проведением мероприятий в рамках проекта «Нескучный город».

В Туле пройдут мероприятия проекта «Нескучный город». Для обеспечения безопасности дорожного движения с 27 июля по 5 августа будут введены ограничения. Остановка и стоянка всех видов транспортных средств будет запрещена:

с 27 по 29 июля, а также с 00.00 4 августа до 20.00 5 августа на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской,

4 августа, с 00.00 до 10.00, по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской.

Движение всех видов транспортных средств будет ограничено 4 августа, с 6.00 до 10.00 по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:37 −1
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