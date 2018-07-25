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На Тулу надвигается китайский тайфун «Ампил»
Фото из архива Myslo.

На Тулу надвигается китайский тайфун «Ампил»

Он вернет в регион летнюю жару.

Уже с четверга в Тульской области столбики термометров устремятся вверх, в дневные часы воздух прогреется до +27°С, ночью — до +17°С.

В пятницу, 27 июля, и ближайшие выходные днем температура воздуха составит +28°С, в ночные часы минимальная температура — +20°С.

Ветер западный, до 5 м/с. Атмосферное давление вернется в норму — 748-752 мм ртутного столба.

Такая же погода, правда, с кратковременными дождями продержится в нашем регионе до конца следующей недели.

Столь резкую перемену синоптики связывают с прохождением по европейской части России китайского тайфуна «Ампил», пишет «Российская газета». К слову, в минувшее воскресенье из-за него власти Шанхая эвакуировали 200 000 жителей, в эпицентре тайфуна скорость ветра достигает 128 м/с.

По данным сайта Gismeteo.ru
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 22:00 +1
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