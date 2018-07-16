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Скончался ветеран боевых действий туляк Анатолий Куц

Скончался ветеран боевых действий туляк Анатолий Куц

Он умер на 75-м году жизни.

На 75-м году жизни после продолжительной болезни скончался полковник в отставке, ветеран боевых действий, председатель Тульского городского комитета ветеранов войны и военной службы, член Тульской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Куц А. Н.

Руководители города выражают соболезнования родным и близким ветерана.

- Жизненный путь Куца Анатолия Николаевича был неразрывно связан со служением Отечеству. Его биография — пример истинного патриотизма.

Находясь на территории Афганистана в 1983—1985 гг. г. он проявил величайшее мужество и героизм: регулярно участвовал в боевых операциях по уничтожению бандформирований. По горным дорогам Афганистана без потерь провел 18 автомобильных колон по доставке военных грузов, за что награжден орденом Красной Звезды.

По увольнению из Вооруженных сил активно включился в работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

В ноябре 2005 года был избран председателем Тульского городского комитета ветеранов войны и военной службы. На посту руководителя оказывал поддержку ветеранам и семьям погибших товарищей, принимал непосредственное участие в общественных мероприятиях, патриотических акциях.

За большие заслуги перед Родиной и жителями города-героя Тулы Куц Анатолий Николаевич награжден дипломом и знаком «За заслуги перед городом» 1-й и 2-й степеней, удостоен медали «Трудовая доблесть» 3-й степени, почетного знака «Общественное признание».

К сожалению, время неумолимо по отношению к нашим ветеранам. Мы навечно сохраним в сердцах память о нашем земляке-герое, передадим ее будущим поколениям, — говорится в некрологе.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:57 0
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