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В Туле проходят чемпионат и первенство региона по каратэ
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле проходят чемпионат и первенство региона по каратэ

В соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов.

12 мая в Туле состоялось торжественное открытие чемпионата и первенства области по Киокусинкай (Кёкусин). Соревнования приурочены к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Участников приветствовала заместитель председателя правительства – министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева.

«Единоборства развивают стойкость и мужество, силу духа и волю к победе! Ваша работа над собой – достойный пример для других молодых ребят. Уверена, что самые стойкие и сильные из вас представят наш регион на соревнованиях разного уровня, - подчеркнула зампред.

В соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов из Москвы, Московской области, Липецка, Брянска, Тамбова, Тулы и Тульской области в возрасте от 12 лет.

Соревнования проходят ежегодно.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:14 +4
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