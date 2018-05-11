Как в Туле проходит ремонт дорог

Фото Елены Колотевой.

В апреле мы писали о том, что в 2018 году ремонт дорог в нашем городе будет производиться по трем программам – «Безопасные и качественные дороги» (БКД), «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула» и «Народный бюджет». За год будет отремонтировано 55 улиц на сумму свыше 500 миллионов рублей. Работы на объектах уже ведутся. Мы побывали на трех улицах – ул. Скуратовской, ул. Белкина и ул. Арсенальной.



Чтобы не создавать пробки на улице Скуратовской, дорогу здесь ремонтируют только ночью, когда трафик движения снижен.

Улица Скуратовская довольно загруженная: здесь большой трафик движения и общественного, и личного транспорта.

Состояние дорожного полотна давно требовало срочного ремонта.

Вот почему было принято решение включить ул. Скуратовскую в самую дорогостоящую и масштабную программу – БКД.

– Сейчас здесь уже завершился этап фрезерования, работники укладывают выравнивающий слой (толщиной от 3 до 5 сантиметров), чтобы привести в соответствие геометрию полотна, – говорит заместитель главы администрации по транспортному и дорожному хозяйству Алексей Крыгин. – После этого будет положен 8-9-сантиметровый слой асфальтобетона. Также на участке пройдут работы по обустройству тротуаров, замене бортового камня, нанесению дорожной разметки и установке ограждений там, где это необходимо. На данный момент выполнено 20% запланированных работ.

Но провести ремонт дороги мало, важно подойти к делу со всей ответственностью – так, чтобы следующей весной асфальт не сошел вместе со снегом. Поэтому уместно говорить о контроле хода работ со стороны различных инстанций.

Алексей Крыгин заверил: обновленные дороги будут полностью соответствовать нормативам.

Они пройдут три уровня контроля со стороны федеральных служб, городской администрации и независимой экспертной лаборатории. Так что переживать тулякам не стоит: городские дороги делают на совесть!

Напомним, что в проект БКД вошли 14 объектов: это улицы Ложевая, Мосина (включая круговое движение до ул. Коминтерна и подход к Павшинскому мосту), Чмутова, Ликбеза, Павшинский Мост, Вильямса, Марата (от Каракозова до Кутузова), Скуратовская (4560 метров), Тимирязева, Н. Руднева, а также три улицы на Косой Горе: Пушкина, М. Горького и Демешковская. Завершить работы планируется до 1 октября 2018 года.

Вторая улица, на которой мы побывали, – ул. Белкина, которая ремонтируется по программе «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула». Обратить внимание на состояние дороги на этом участке просили сами жители.

– Проблема, в первую очередь, состояла в том, что на ул. Белкина нужно было совместить проезд автомобилей, тротуар и парковочную зону, – говорит глава администрации Тулы Евгений Авилов. – Мы неоднократно встречались с жителями и совместно с ними приняли решение оставить парковку, ведь здесь свои автомобили оставляют не только собственники ближайших многоквартирных домов, но и посетители Центрального парка.

На ул. Белкина помимо ремонта дорожного полотна проводятся следующие работы общей стоимостью порядка 3 миллиона 700 тысяч рублей: обустройство тротуара, установка бортовых камней и организация парковочной зоны. Завершить «перезагрузку» улицы планируется 18 мая 2018 года.

Напомним, в список муниципальной программы «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула» входят улицы, которые по критериям отбора (значение и загруженность дороги) не прошли в федеральную программу БКД, но тем не менее требуют ремонта. На комплексные работы на 35 объектах общей площадью 97 тысяч кв. м. в сумме уйдет 92 миллиона рублей.

И, наконец, третья улица, которую мы посетили, – ул. Арсенальная. Здесь производится ремонт тротуара.

– Из-за сложного рельефа – крутой горки – здесь был затруднен подход к учебному заведению МБОУ «Лицей №2», – говорит заместитель директора МКУ «Сервисный центр г. Тулы» Андрей Парахуда. – Было принято решение установить на участке лестничный марш для безопасного спуска пешеходов. Из тех же соображений здесь появится ограждение. Работы идут полным ходом. На данный момент выполнена планировка участка, произведено предварительное песчано-щебеночное основание и идет подготовка к установке бортового камня. Завершить работы планируется до 15 июня.

В 2019 году масштабные работы по обновлению тульских улиц продолжатся. В плане – ремонт порядка 70 объектов, включая районы Большой Тулы.