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10 мая в Туле по некоторым адресам не будет воды

10 мая в Туле по некоторым адресам не будет воды

Ремонтные работы проведут специалисты «Тулагорводоканала».

10 мая в Туле с 10.00 и до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

  • ул. Смидович 4-а, 6-в, 6-б, 6-а,
  • ул. Мира 52-а, 56-а, 54-а, 50-а,
  • ул. Оружейная 5-а, 3-а, 7-а, 7-б, 7-в.

Это связано с аварийно-восстановительными работами по адресу ул. Смидович, 6-б.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:21 +3
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