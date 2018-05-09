10 мая в Туле по некоторым адресам не будет воды
Ремонтные работы проведут специалисты «Тулагорводоканала».
10 мая в Туле с 10.00 и до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:
- ул. Смидович 4-а, 6-в, 6-б, 6-а,
- ул. Мира 52-а, 56-а, 54-а, 50-а,
- ул. Оружейная 5-а, 3-а, 7-а, 7-б, 7-в.
Это связано с аварийно-восстановительными работами по адресу ул. Смидович, 6-б.
По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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