10 мая в Туле по некоторым адресам не будет воды

10 мая в Туле с 10.00 и до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Смидович 4-а, 6-в, 6-б, 6-а,

ул. Мира 52-а, 56-а, 54-а, 50-а,

ул. Оружейная 5-а, 3-а, 7-а, 7-б, 7-в.

Это связано с аварийно-восстановительными работами по адресу ул. Смидович, 6-б.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.