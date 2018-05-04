В Тульской области 12-летний мальчик погиб при обрушении стены заброшенного дома

Фото с места происшествия. Фото ГУ МЧС по Тульской области.

Вечером 3 мая в правоохранительные органы сообщили об обрушении в Чернском районе стены заброшенного дома.

По предварительным данным, в селе Ержино два несовершеннолетних брата разбирали остатки кирпичных стен заброшенного частного дома, при этом одна из стен обрушилась на 12-летнего мальчика.

От полученных повреждений ребенок скончался по пути в больницу.

По данному факту следственными органами незамедлительно организована доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.