Фото с места происшествия. Фото ГУ МЧС по Тульской области.
В Тульской области 12-летний мальчик погиб при обрушении стены заброшенного дома
Следователи проводят доследственную проверку.
Вечером 3 мая в правоохранительные органы сообщили об обрушении в Чернском районе стены заброшенного дома.
По предварительным данным, в селе Ержино два несовершеннолетних брата разбирали остатки кирпичных стен заброшенного частного дома, при этом одна из стен обрушилась на 12-летнего мальчика.
От полученных повреждений ребенок скончался по пути в больницу.
По данному факту следственными органами незамедлительно организована доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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