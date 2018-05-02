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Тулячка пробила колесо автомобиля, попав в яму на дороге
Фото: Елена Кашия.

Тулячка пробила колесо автомобиля, попав в яму на дороге

Происшествие случилось на Демидовской плотине.

Тулячка Елена написала в соцсетях пост о том, что она пробила колесо своего автомобиля, попав в яму на дороге. Происшествие случилось в районе дома 1-в на Демидовской плотине.

- Возмущению нет предела! По всей Туле дороги изрыты, видно, что большинство ям возникли не сами по себе, вырыты дорожниками, так как есть ровные края среза, наверно, готовят таким образом дороги для дальнейшего ремонта. Такие участки дороги есть по всей Туле, их заделывают не ранее недели после того, как вырыты. За это время сколько машин попадает в эти ямы-ловушки!

По какой причине чётко не указывают границы ям, не устанавливают конусы и вообще не делают дорогу сразу, почему надо перерыть сначала весь город, и только потом, спустя не менее недели начать заливать ямы? — возмущается тулячка.

Вот так выглядит эта злополучная яма:

В пресс-службе городской администрации рассказали корреспонденту Myslo, что яму заделают в течение недели.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 19:35 +8
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