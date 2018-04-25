новости
новости
Регистрация
Сегодня Владимир Путин вручит золотую звезду труда Евгению Дронову

Сегодня Владимир Путин вручит золотую звезду труда Евгению Дронову

Евгений Дронов – генеральный директор «Туламашзавода».

Президент России Владимир Путин сегодня в Кремле вручит медали пятерым россиянам, получившим звание Героя Труда Российской Федерации. Среди них Евгений Дронов — генеральный директор «Туламашзавода». Напомним, Указ об этом Президент подписал 23 апреля.

Редакция «Слободы» и Myslo поздравляет Евгения Анатольевича Дронова с этим достижением!

Большой материал о нашем земляке появится позже на Myslo.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:27 +2
Другие статьи по темам
Люди
Евгений Дронов
Место
ТулаМосква
Прочее
Туламашзаводгерой труда

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В мае начнутся профилактические остановки тульских водозаборов
В мае начнутся профилактические остановки тульских водозаборов
Валерий Шерин и Денис Тихонов могут стать губернаторами
Валерий Шерин и Денис Тихонов могут стать губернаторами
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.