Сегодня Владимир Путин вручит золотую звезду труда Евгению Дронову

Президент России Владимир Путин сегодня в Кремле вручит медали пятерым россиянам, получившим звание Героя Труда Российской Федерации. Среди них Евгений Дронов — генеральный директор «Туламашзавода». Напомним, Указ об этом Президент подписал 23 апреля.

Редакция «Слободы» и Myslo поздравляет Евгения Анатольевича Дронова с этим достижением!

Большой материал о нашем земляке появится позже на Myslo.