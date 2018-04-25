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Валерий Шерин и Денис Тихонов могут стать губернаторами

Валерий Шерин и Денис Тихонов могут стать губернаторами

Они прошли соответствующее обучение РАНХиГС.

Зампредседателя правительства Тульской области Валерий Шерин и руководитель подведомственной Минвостокразвития Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов (туляк, с 2012 по декабрь 2014 года — заместитель председателя правительства Тульской области) могут стать губернаторами. Они прошли тренинг для президентского кадрового резерва, которое началось в июне прошлого года и закончилось в апреле. Об этом пишет «РБК».

Обучение было организовано РАНХиГС при поддержке Московской школы управления «Сколково», корпоративного университета Сбербанка и Высшей школы экономики и администрации президента. Программа была направлена на подготовку назначенцев на высокие государственные посты — в том числе, и глав регионов. По каким критериям отбирались будущие участники программы, организаторы не раскрывают.

Учебная программа президентского резерва предусматривала командообразующие мероприятия: участники тренинга прыгали в воду со скалы в Сочи, учились стрельбе, прыжкам с парашютом, ложились под движущийся БТР и соревновались в гонках на лодках. Предпоследний учебный модуль прошел в Гонконге, куда участники обучения полетели за свой счет. Там им читали лекции о цифровой экономике, китайской философии, управлении инновациями и восточном корпоративном управлении.

Участникам тренинга читали лекции представители российской политической и деловой элиты, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин.

Есть информация, что завтра, 25 апреля, президент России Владимир Путин встречается с выпускниками программы развития управленческого кадрового резерва.

Как рассказал в телефонном разговоре с Myslo зампред тульского правительства Валерий Шерин, у него действительно назначена на завтра поездка в Администрацию Президента РФ.

О чем конкретно пойдет разговор и какова цель встречи, Валерий Витальевич ответил уклончиво. О том, какие перспективы могут для него открыться, чиновник также не сообщил.

сегодня, в 10:18 −6
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