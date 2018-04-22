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В связи с аварией на Масловском водозаборе в Туле у рынка «Салют» будут раздавать воду

В связи с аварией на Масловском водозаборе в Туле у рынка «Салют» будут раздавать воду

Напомним, сегодня утром на водозаборе произошла авария – порыв трубы диаметром 800 мм.

Как сообщили Myslo в пресс-службе администрации Тулы, в связи с аварией на Масловском водозаборе в Южной части города будет организован подвоз воды. Точкой раздачи станет рынок «Салют». 
 
Напомним, сегодня утром на водозаборе произошла авария – порыв трубы диаметром 800 мм. Из-за этого в южной части Тулы вода подается с перебоями и Авария затронула Центральный, Советский и Привокзальный районы, п.Скуратово и Косая гора. Прекращена подача воды в д. Берники в военный городок и д. Селиховое. 
 
Сейчас на водозаборе ведутся аварийные работы. По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа, сообщается на сайте АО «Тулагорводоканал».
 

Аварийные работы на Масловском водозаборе будут завершены примерно к 21 часу вечера.

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:44 +1
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