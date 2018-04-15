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В Тульской области музей-заповедник «Поленово» закроют до конца месяца

В Тульской области музей-заповедник «Поленово» закроют до конца месяца

Это связано с сезонной уборкой территории.

Музей-заповедник «Поленово», расположенный в Заокском районе Тульской области, будет закрыт с 18 по 28 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте музея.

Закрытие связано с сезонной уборкой территории.

 

Не расстраивайтесь, если именно в эти дни собирались посетить музей-заповедник. На это время есть альтернативный вариант — виртуальная экскурсия по территории «Поленово». Отправиться на просторы музея можно здесь.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 21:00 +3
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