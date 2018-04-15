Где в Туле 16 апреля отключат электроэнергию
Публикуем адреса.
16 апреля в Туле по ряду адресов не будет электроэнергии. Это связано с плановыми ремонтными работами, которые проведут «Тульские городские электрические сети».
Света не будет с 9.00 по следующим адресам:
- ул. Дм. Ульянова, 2
- пос. Горелки: ул. Ключевая, 3−47 (нечётн.); ул. Мелиховская, 3−17 (нечётн.), 18−28 (чётн.); ул. Серпуховская, 2−28 (чётн.), 23−37 (нечётн.); ул. Энтузиастов, 2−26 (чётн.), 28−52 (четн.), 17−41 (нечётн.), 1-а-11 (нечётн.); ул. Горельская, 34−94 (чётн.), 19−33 (нечётн.); 1-й — 4-й Горельские пр.; 2-й Горельский пр., 4−32 (чётн.), 5−17 (нечётн.); 3-й Горельский пр., 1−10; 5-й Горельский пр., 6, 7
- Венёвское шоссе, 4
- пос. Станционный, 1−49;
- пос. 1-й Западный: ул. Чехова, 1-а-г, 2-а, 2-б, 1−23 (нечётн.), 2−26 (чётн.); ул. Никитина, 8, 10; ул. Овражная, 71−95;
- пос. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 2−45, 74−108, 112, 116, 118-а, 120−162-а; ст. Ясная Поляна, 1, 1-а, 2, 3, 4-а, 5-а, 5-б
- Ханинский пр., 27, 25, 29, 23-а, 6-а, 6;
- Одоевское шоссе, 69
- ул. Рязанская, 7, 7-а, 5-а
- пр-т Ленина, 95;
- ул. Обручева, 2;
- ул. Шевченко, 38−48 (чётн.), 21, 27−37 (нечётн.), 50−58 (чётн.);
- ул. О. Кошевого, 18, 19, 20, 22;
- ул. Циолковского, 20, 53; 36−56 (чётн.), 65−75 (нечётн.);
- ул. Щорса, 2−36 (чётн.), 1−31 (нечётн.);
- ул. Станиславского, 51, 53, 55, 57;
- ул. Фурманова, 3−10
- ул. Железняка, 1−19 (нечётн.), 2−12-а (чётн.), 18;
- ул. Лазо, 1−12;
- ул. Котовского, 1−16;
- пос. Октябрьский: ул. Киреевская, 10, 13−29; ул. Чекалина, 92, 93, 93-а, 93-б, 95, 22, 20; п. Октябрьский, 11, 11-а, 12, 14, 16, 18, 15−21 (нечётн.)
- 13-й пр., 1-в;
- 27-й пр., 1−26;
- 28-й пр., 1−17 (нечётн.), 2−24 (чётн.)
- пос. Косая Гора: ул. М. Горького, 26; ул. Генерала Горшкова, 26.