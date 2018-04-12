Актер и режиссер Владимир Меньшов посетил колонию для несовершеннолетних в Алексине
На базе Алексинской воспитательной колонии прошло выездное заседание Общественного совета при ФСИН России.
Вел заседание председатель Общественного совета при ФСИН России народный артист РСФСР режиссер Владимир Меньшов. Участники заседания обсудили проблемные вопросы деятельности уголовно-исполнительной системы.
Алексинская ВК, предназначенная для отбывания наказания осужденными в возрасте от 14 до 18 лет, не случайно была выбрана местом проведения выездного заседания Общественного совета при ФСИН России. Основной темой заседания стали совершенствование деятельности воспитательных колоний и организация трудовой деятельности, способствующей социальной адаптации лиц, находящихся в местах лишения свободы. Во время обхода территории Алексинской ВК гости смогли подробно ознакомиться с ее деятельностью, пообщаться с осужденными и персоналом.
Учебное заведение произвело на собравшихся благоприятное впечатление современным видом и высоким уровнем организации образовательной деятельности.
В заседании приняли участие врио замдиректора ФСИН России Валерий Балан, уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина, уполномоченный по правам ребенка Наталия Зыкова, начальник УФСИН России по Тульской области Юрий Краснов и другие.
На заседании коснулись давно назревшего вопроса о необходимости увеличения возраста пребывания осужденных в воспитательных учреждениях, вплоть до окончания срока. Этот вопрос требует внесения изменений в законодательство.
Владимир Меньшов вручил начальнику УФСИН Юрию Краснову и начальнику Алексинской ВК Владимиру Ветрову благодарственные письма Общественного совета при ФСИН России.
По материалам пресс-службы УФСИН России по Тульской области.