Актер и режиссер Владимир Меньшов посетил колонию для несовершеннолетних в Алексине

Вел заседание председатель Общественного совета при ФСИН России народный артист РСФСР режиссер Владимир Меньшов. Участники заседания обсудили проблемные вопросы деятельности уголовно-исполнительной системы.

Алексинская ВК, предназначенная для отбывания наказания осужденными в возрасте от 14 до 18 лет, не случайно была выбрана местом проведения выездного заседания Общественного совета при ФСИН России. Основной темой заседания стали совершенствование деятельности воспитательных колоний и организация трудовой деятельности, способствующей социальной адаптации лиц, находящихся в местах лишения свободы. Во время обхода территории Алексинской ВК гости смогли подробно ознакомиться с ее деятельностью, пообщаться с осужденными и персоналом.

Учебное заведение произвело на собравшихся благоприятное впечатление современным видом и высоким уровнем организации образовательной деятельности.

В заседании приняли участие врио замдиректора ФСИН России Валерий Балан, уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина, уполномоченный по правам ребенка Наталия Зыкова, начальник УФСИН России по Тульской области Юрий Краснов и другие.

На заседании коснулись давно назревшего вопроса о необходимости увеличения возраста пребывания осужденных в воспитательных учреждениях, вплоть до окончания срока. Этот вопрос требует внесения изменений в законодательство.

Владимир Меньшов вручил начальнику УФСИН Юрию Краснову и начальнику Алексинской ВК Владимиру Ветрову благодарственные письма Общественного совета при ФСИН России.

По материалам пресс-службы УФСИН России по Тульской области.