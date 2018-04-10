Фото из архива Myslo.
Какие дороги в Туле отремонтируют сегодня
На улицах города работают четыре бригады.
10 апреля в областной столице продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорог.
В течение дня четыре бригады отремонтируют дороги на улицах:
- Бондаренко,
- Новомедвенский проезд,
- Фучика,
- Кауля,
- Воловская,
- 2-й Дачный проезд,
- пересечение Столетова/ Металлургов,
- Пушкинский проезд,
- 1-й Дачный проезд.
На сегодня запланированы работы по фрезерованию, а уже завтра — отремонтированные участки зальют горячим асфальтом.
Другие статьи по темам
Событие
Место