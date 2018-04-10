Какие дороги в Туле отремонтируют сегодня

10 апреля в областной столице продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорог.

В течение дня четыре бригады отремонтируют дороги на улицах:

Бондаренко,

Новомедвенский проезд,

Фучика,

Кауля,

Воловская,

2-й Дачный проезд,

пересечение Столетова/ Металлургов,

Пушкинский проезд,

1-й Дачный проезд.

На сегодня запланированы работы по фрезерованию, а уже завтра — отремонтированные участки зальют горячим асфальтом.