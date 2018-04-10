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Какие дороги в Туле отремонтируют сегодня
Фото из архива Myslo.

Какие дороги в Туле отремонтируют сегодня

На улицах города работают четыре бригады.

10 апреля в областной столице продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорог.

В течение дня четыре бригады отремонтируют дороги на улицах:

  • Бондаренко,
  • Новомедвенский проезд,
  • Фучика,
  • Кауля,
  • Воловская,
  • 2-й Дачный проезд,
  • пересечение Столетова/ Металлургов,
  • Пушкинский проезд,
  • 1-й Дачный проезд.

На сегодня запланированы работы по фрезерованию, а уже завтра — отремонтированные участки зальют горячим асфальтом.

 

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 09:40 −1
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