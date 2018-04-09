В Туле снесли ветхие сараи и аварийный дом

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Демонтажные работы прошли на двух улицах областного центра.

По поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова, во всех районах проходит сносу ветхих построек без правоустанавливающих документов. В одном только Центральном округе – порядка 60 адресов с ветхими бесхозными сараями и гаражами.

Сотрудники подрядной организации провели работы на улице Дзержинского – снесено около 30 ветхих построек, вывезено порядка 180 кубометров мусора.

Кроме того, администрация Пролетарского округа завершила снос аварийного здания дома по адресу: ул. Пролетарская, д. 63. Здание полностью демонтировано, строительный мусор вывезен.

Как уточнили в администрации Тулы, жителей ближайших домов о сносе построек предупреждают заранее, все работы проводятся в строгом соответствии с требованиями безопасности.