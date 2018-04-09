Юных туляков приглашают на космический квест

Тематическое мероприятие пройдёт в региональном центре военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе.

Занятие направлено на гражданско-патриотическое воспитание молодежи, развитие интереса к истории страны, аналитического мышления и смекалки. В квесте примут участие школьники в возрасте от 14 до 18 лет.

Командам предстоит пройти маршрут из восьми этапов, проявить уже имеющиеся навыки и узнать много нового. Участникам надо будет на местности найти знаки международной кодовой таблицы и сложить послание для поисковой группы, ответить на вопросы «космической» викторины, пройти эстафету на скорость и координацию.

Кроме того, ребятам предстоит пройти тест на знание российских космонавтов и суметь покинуть повреждённый отсек космического корабля, оказав «пострадавшим» первую помощь. Также в программе предусмотрены задания на логику и игра по мотивам знаменитых фильмов о космосе. Победителей квеста ждут памятные подарки и дипломы.