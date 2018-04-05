Дело о сносе таунхауса в Туле: Авилов предложил жителям мировое соглашение

Фото Дмитрия Дзюбина.

Люди оказались на стыке старого и нового законов: с октября 2016 года обязательно получение разрешения на строительство индивидуальных домов.

Вопрос о судьбе многоквартирного дома №43/6 по ул. Станиславского/Леваневского в Туле 3 апреля, обсудили участники встречи, организованной региональной Общественной палатой.

Напомним, ранее Myslo сообщал о том, что Центральный районный суд по итогам рассмотрения иска администрации Тулы вынес 23 января 2018 года решение о сносе этого дома.

Дом был построен в 2014 году. Изначально он возводился как индивидуальный жилой дом на трех хозяев, но в процессе строительства застройщики поняли, что денег им не хватает, и решили поделить дом на жилые помещения и продать их.

На тот момент закон этого не запрещал.

В итоге количество собственников дома увеличилось с трех до четырнадцати (всего 10 квартир). Все они в установленном порядке зарегистрировали свои права собственности и прописались в квартирах. Одна из собственниц для покупки жилплощади брала кредит в Фонде ипотечного кредитования Тульской области.

Получив права на собственность, люди стали обживаться, делать ремонт.

И в ноябре 2017 года случайно узнали о ...судебном разбирательстве по поводу сноса их дома!

Оказалось, в администрацию Тулы Инспекция Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору направила информацию, что дом имеет признаки многоквартирного, и возможно, построен незаконно.

Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск администрации – десять семей рисковали остаться на улице без единственного жилья (многие уже даже прописались в квартирах).

Мотивировано решение было тем, что многоквартирный дом не отвечает требованиям пожарной безопасности, нет нужного количества парковочных мест, нет дворовой территории, как у стандартного МКД и др. Но дело в том, что застройщик готов привести строение в соответствие с требованиями надзорных органов. Однако на это нужно время и готовность проверяющих органов пойти на встречу и дать возможность провести работы. Обращения в администрацию города и проверяющие инстанции результата не принесли, все ответы сводились к одному: пусть решает суд второй инстанции.

– Фонд ипотечного кредитования выдал мне деньги под льготный процент. Он проверял законность сделки, никаких нарушений не нашел. А теперь выходит, что я обязана досрочно погасить кредит, снести свой дом и оказаться с ребенком без прописки на улице! – возмущается Дина Королева. – Мы провели три экспертизы, все они показали, что дом безопасен. Соседи не возражают против нашего дома, мы никому не мешаем. Выходит, дом надо снести, потому что по формальным требованиям не хватает каких-то бумажек! Застройщики говорят нам, что все нарушения можно устранить. Дайте нам время!

Жители дома подали апелляционную жалобу на вынесенное решение суда. Первое заседание состоится примерно через полтора месяца. Пытаясь решить казалось бы неразрешимую проблему, жители обратились в Общественную палату Тульской области за помощью в организации диалога между чиновниками, проверяющими ведомствами и жильцами.

Разговор был долгим. Оказалось, от того, как решится судьба этого дома, зависит еще более 100 подобных многоквартирных домов в Туле, возведенных на землях для индивидуального жилищного строительства!

От проверок и судебных исков их отделяют только года, которые прошли с момента окончания строительства. Еще несколько лет назад закон не запрещал делить здания, построенные на землях ИЖС на отдельные помещения и продавать. С 1 июля 2017 года такие действия считаются незаконными.

И.о. начальника отдела регистрации прав на недвижимость Управления Росреестра по Тульской области Константин Ермолов:

Константин Ермолов – Регистрация дома происходила без выезда на место, в рамках упрощенной процедуры, на основании предоставленных документов. Далее дом был разделен на жилые помещения. В обоих случаях на тот момент не было нарушений.

Представитель Кадастровой палаты Тульской области добавил, что в 2015 году также действовали нормы 221-ФЗ, которые разрешали без выезда на место ставить на кадастровый учет дом и землю на основании предоставленных документов. На данный момент действуют другие нормы и без выезда представителей кадастровой палаты регистрация не проходит.

После длительных переговоров договориться все же удалось.

Евгений Авилов, глава администрации города Тулы:

Евгений Авилов – Подходить в одностороннем порядке к решению этого вопроса нельзя. В Туле есть подобные дома, в них живут люди. Зона назначения земельного участка, где находится дом, позволяет размещать малоэтажные многоквартирные дома. Люди зарегистрировали свои права на собственность законно. Мое мнение такое: если сносить этот дом, то тогда придется и все подобные носить. Люди оказались на стыке старого и нового законодательства: с октября 2016 года мы в обязательном порядке выдаем разрешение на строительство индивидуальных домов. Мы в ближайшее время можем столкнуться с проблемой: дом уже построен, а разрешения на строительство не получено, потому что строиться он начал еще до вступления в силу новых требований. А без разрешения на строительство ввести в эксплуатацию тоже не получится. И тут единственный путь у людей – отстаивать свои права через суд. В случае же с домом на ул. Леваневского предлагаю подумать над мировым соглашением. В нем должны быть прописаны все нарушения, которые нужно устранить, и сроки на выполнение работ.

Представитель прокуратуры добавила, что как только решение о сносе дома на Леваневского вступит в силу, у ведомства появятся основания проверить остальные многоквартирные дома, строившиеся изначально как частные.

Участники встречи согласились, что мировое соглашение – единственный путь, который позволит узаконить дома.